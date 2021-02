Spa, ville d’eau qui vit en grande partie du tourisme et de l’horeca faisait partie des villes de la région verviétoise, avec Herve et Malmedy, où l’Horeca manifestait ce vendredi, comme partout ailleurs dans le pays.

Mobilisés par l’Association des hôteliers et des restaurateurs de Spa et environs, et l’AHHF (L’Association hôtelière des Hautes-Fagnes), cent participants (en respect des mesures) se sont rassemblés dans le calme, place Royale, avec masques et distanciation. L’affiche "Commerces à remettre. Horeca&Event" dans les mains, ils ont scandé d’une voix "Horeca", comme pour marquer leur solidarité dans cette détresse. L’horeca est toujours là, bien que fermé, mais jusqu’à quand ?

"On est là pour montrer qu’on est tous ensemble dans le même bateau et sensibiliser le politique à notre situation", explique Jacqueline Maréchal, présidente de l’Association des hôteliers et des restaurateurs de Spa. "Il y a une fatigue morale et financière de nos membres. Beaucoup sont au bord de la faillite et ne vont pas savoir rouvrir. On demande une ouverture urgente des commerces Horeca, l’égalité des aides entre les trois régions, un plan de relance efficace et non discriminatoire, des aides supplémentaires à la relance, un accord avec Febelfin pour la prolongation à 18 mois des moratoires sur les crédits en cours ou encore un moratoire sur une série de frais fixes : assurances, énergies, loyers et taxes…". Et d’espérer une réouverture le 1er mars.

"Le gouvernement ne se rend pas compte de tout ce qui gravite autour d’un établissement comme le nôtre : poissonnier, légumier…", commente le patron de l’hôtel-restaurant la Tonnellerie Christian Leroy. "Il y a toute une économie autour". Alors que d’autres commerces sont ouverts, l’homme y voit une discrimination. "Sur un an, on a un sérieux manque à gagner. Cela fait 20 ans que je suis là. J’ai constitué un pécule pour ma retraite et en 7 mois de fermeture tout va disparaître…".

Parmi les manifestants, on retrouvait aussi Christelle Carion, gérante du café "Amon nos Autes" à Pepinster, venue soutenir ses confrères du secteur. "Partout où il y a une manifestation, j’irai !". Car si "Betchette" a laissé tomber son pyjama, elle ne lâche pas le combat !

Aude Quinet