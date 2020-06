La politique culturelle annoncée par la Ville pour rendre à Verviers son rôle de pôle culturel de l’arrondissement se poursuivra avec le projet du Grand Théâtre, le déménagement de la Maison du Tourisme et des archives communales et la réalisation d’investissements au sein de la bibliothèque. Grande nouveauté : la Ville prévoit de faire de l’Hôtel Biolley le futur pôle muséal de Verviers. Le dossier phare de cette législature "Verviers, ville-conviviale", qui symbolise le renouveau de Verviers pour plus de 19 millions, sort déjà de terre. À celui-ci, se sont ajoutés d’importants travaux de voirie et d’égouttage sur Stembert, Heusy, Ensival et le centre-ville. Le projet de revitalisation urbaine "Place to be" est maintenu, ainsi que la construction de la Maison de l’égalité des chances, dans le Parc Peltzer, et enfin la rénovation de la piscine.