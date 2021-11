Vous êtes amoureux du patrimoine (spadois), vous disposez de 750 000 euros et vous désirez investir… peut-être que cette annonce vous intéressera ? Depuis quelques semaines en effet, la Ville de Spa a lancé un appel à projets, et ce, en vue de vendre le bâtiment, dit "L’Hôtel de Spa".

De style néoclassique et reconstruit au 19e siècle à la suite de l’incendie qui a ravagé le centre de Spa, le bâtiment de l’Hôtel de Spa est en effet sans fonction depuis le départ de l’ancienne académie René Defossez. Étant donné l’intérêt patrimonial qu’il représente et la localisation de l’Hôtel (rue Xhrouet, derrière la cascade monumentale et surplombant la rue Rogier), l’ambition de la Ville est bien de rénover le bâtiment en conservant l’esprit et le "lustre" des lieux.

La mise à prix est donc de 750 000 euros avec une volonté de réhabiliter le bâtiment en appartements et bureaux, tout en respectant le bien patrimonial donc (pas de modification des façades et de la toiture notamment).

Au niveau de l’activité qui y serait créée, la Ville précise qu’un des objectifs est de créer un lieu d’attraction ou un commerce accessible pour le touriste, comme un petit Horeca par exemple. Concernant les logements, on évoque des biens de qualités ainsi qu’une certaine mixité sociale. Le projet devra aussi "démontrer l’apport d’une réelle plus-value sociétale et économique à la Ville" ; le tout répondant aux objectifs du plan stratégique à savoir être une ville qui préserve son environnement et son cadre de vie en assurant le droit au logement pour tous.