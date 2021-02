Voici 7 mois que la crise politique apporte une ombre sur l’hôtel de ville. Si désormais le blocage perdure depuis plus de deux mois entre le cartel (MR-CDH-Nouveau Verviers) et le PS-Ecolo pour former une coalition à cinq partis, il semblerait qu’on arrive au bout des discussions avec un hypothétique consensus.

Le comité l’USC (Union socialiste communale) s’est en effet réuni à 20 heures ce jeudi soir avec à l’ordre du jour : le vote sur la note proposée par le Cartel. Celle-ci met deux propositions sur la table. Soit le choix du futur bourgmestre se porte sur Hasan Aydin (2e score). Dans ce cas de figure, le Cartel souhaite une majorité au collège, le CPAS et le Budget, ainsi que la vice-présidence du CHR.

Soit le choix du futur bourgmestre se porte sur Malik Ben Achour (3e score). Alors, le PS garderait la majorité au collège, avec l’application de la clé d’Hondt. Le PS conserverait ici le CPAS, la vice-présidence du CHR et l’Aménagement du territoire et le Feder qui reviendrait au futur bourgmestre.

Rappelons que cette dernière option imposerait à Aydin de faire un pas de côté en démissionnant du conseil communal pour rester président du CPAS, sauf qu’il a déjà dit qu’il ne le ferait pas.

Au terme de longs débats qui ont pris fin vers 23 h 40, le comité a voté à l’unanimité pour donner un mandat à court terme (jusqu’au 28 février) à Hasan Aydin et le vice-président de l’USC Georges Witwrouw pour prendre tous les contacts qui leur seront utiles en vue d’améliorer la proposition qui verrait Aydin comme bourgmestre. Ils devront ensuite rendre leur rapport au président Pierre Demolin qui fera état des améliorations ou non obtenues, "avec la demande si nécessaire d’une prolongation" nous explique Hasan Aydin, qui espère aboutir à un consensus. L’option qui le concerne ne respecte en effet pas le code de la démocratie, en l’occurence la clé d’Hondt "qu’on ne peut pas interpréter différemment selon le candidat".

L’USC de Verviers validera ensuite son choix en vue d’aboutir sur un accord de majorité qui pourrait être voté lors du conseil communal en mars. Affaire à suivre…

Aude Quinet