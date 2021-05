Ce mardi 25 mai, sur le marché hebdomadaire de Dison, esplanade de la Libération, débute la grande campagne de sensibilisation "Points Infos Vaccination". Il s'agit d'une collaboration entre le CPAS et le PCS de Dison, soutenue par la commune, et subsidiée par le gouvernement fédéral.



De 9h à midi, de la documentation sur la vaccination était mise à la disposition des citoyens disonais, ainsi qu’une possibilité de s’inscrire sur le formulaire en ligne Qvax. Cette campagne a pour objectif de permettre un accès clair et compréhensible aux informations liées au Covid 19, et plus particulièrement à la vaccination : "Cela nous a motivé à entreprendre cette collaboration entre le CPAS et le PCS afin de nous rendre sur le terrain, au contact de la population, pour donner les informations aux citoyens afin qu’ils puissent faire un choix éclairé, loin des fake news que l’on peut trouver sur les réseaux sociaux" explique Régis Decerf, président du CPAS. "Le taux de vaccination à Dison est plus bas que dans d’autres communes. Cela s’explique notamment par l’organisation de la campagne wallonne de vaccination, qui a commencé par les personnes plus âgées, or notre commune est celle qui comprend proportionnellement le plus de jeunes." confie Pascale Gardier, échevine de la Santé.



D'autres actions de sensibilisation



Du 25 mai au 8 juin, les éducateurs du PCS ainsi que des employés du CPAS, se placeront à différents points stratégiques de la commune, pour informer les citoyens, et ce en plusieurs langues. De la documentation sera également mise à la disposition des citoyens. "Notre message est clair, la vaccination permettra à tout un chacun de retrouver une vie normale au plus vite", assure Pascale Gardier. Les différents PIV se tiendront jusqu’au mardi 8 juin, tout d’abord à l’école du Centre d’Andrimont, le mercredi 26 mai de 14h à 16h, place Simon Gathoye le mardi 1e juin de 14h45 à 16h, sur le parking de l’Intermarché le mercredi 2 juin de 14h45 à 16h, près de l’école de Renoupré le jeudi 3 juin de 14h45 à 16h et enfin, place Jean Roggeman le mardi 8 juin de 14h45 à 16h.