L’été est là, avec parfois ses fortes chaleurs qui viennent fragiliser les personnes âgées. C’est pour cette raison que, ce 1er juillet, sera lancé le « Plan Canicule », une initiative du CPAS et du Plan de Cohésion Sociale de Dison. La campagne durera jusqu’au 8 juillet, sauf le week-end.



Durant cette semaine, des équipes mixtes composées d’éducateurs du PCS, d’agents du CPAS et de jeunes d’été solidaire, se rendront aux domiciles des seniors. "Cette année le plan canicule à l'attention de nos aînés a été revisité et amélioré. Il débutera par une phase de sensibilisation aux bons gestes à adopter. Nos équipes iront à la rencontre de chaque citoyen âgé de 70 ans et plus. Un chouette moment d'échange durant lequel chaque personne qui le souhaite pourra s'inscrire sur une liste et bénéficier d'un suivi pendant les périodes de canicule", explique Pascale Gardier, échevine du Plan de Cohésion Sociale, de la santé et des ainés.



Deux phases



Ces visites aux domiciles des citoyens disonais de plus de 70 ans se feront en deux phases : une phase de prévention et une phase d’action. "Lors de la phase de prévention, nos équipes distribueront des packs d'eau avec de la documentation sur les bons gestes à adopter lors des fortes chaleurs", précise Régis Decerf, Président du CPAS. "La phase d'action nous permettra de suivre les ainés inscrits sur le listing "Bavar'Dison", de faire des visites au domicile des citoyens plus vulnérables et de s'assurer au maximum que chacun traverse la canicule sans trop de difficultés".



La commune rappelle que cette campagne "a pour but d’être un soutien pour les personnes isolées ou précarisées mais aussi de favoriser l’entraide et la solidarité" au sein du territoire communal.