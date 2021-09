Improbable, mais vrai, la Commune de Dison ajoute désormais le réseau social en vogue à sa liste : TikTok !

Un souhait de longue date de la Bourgmestre de Dison, Véronique Bonni, pour dynamiser l’image de la Commune, mais également pour toucher un public plus jeune, TikTok ciblant plutôt la tranche des 13-25 ans.

"Tiktok est une manière de laisser parler sa créativité, de mettre en avant des actions instantanément, notamment la publicité d’évènements et d’acquérir des nouvelles de manière régulière"; estime ainsi la bourgmestre disonnaise.

Que pourra-t-on y retrouver comme contenu ? Des présentations de lieux emblématiques de la Commune, des tutos propres aux services communaux, des vidéos plus légères, un peu d’humour, la vie interne de l’Administration, des évènements,.

Pour l’instant, il y a déjà quelques vidéos sur la plateforme. "Nous sommes ouverts à tout en termes de contenu et nous nous inspirons des vidéos en tendance. Nous espérons vraiment que le public accrochera et qu’il sera diverti et informé par la même occasion", confie Sarah Faymonville la chargée de communication de la commune, qui est derrière les publications.

A découvrir.