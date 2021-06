Le conseil d’administration décidait en mai dernier du principe d’organiser la célèbre Foire de Franchimont les 21 et 22 août. Celle qui se tient tous les deux ans, attire habituellement 25 000 personnes sur le site.

Cette semaine, le comité organisateur de la Foire Médiévale, qui devait encore confirmer la tenue de l'événement, a annoncé via les réseaux sociaux que la Foire n'aurait finalement pas lieu cette année.

"Nous nous étions engagés à tout faire pour organiser la Foire 2021 (25e du nom), mais après analyse de la situation tant sur le plan des contraintes sanitaires que de la participation des artistes et artisans, que des risques financiers, c’est avec un énorme regret que nous avons décidé de ne pas organiser la Foire 2021", écrivent conjointement le président Patrice Lambert et le secrétaire Alexandre Lodez.



"Elle est reportée à titre exceptionnel au 20/21 août en 2022", une année pair, précise le duo. "Par la suite, nous reprendrons les années impaires".

Avec l’annonce de l’annulation de FiestaCity de Verviers et des Francofolies de Spa qui se transforment en "Belgofolies", l’arrondissement de Verviers ne préserve plus comme événement de "masse" cet été que la F1 sur le circuit de Spa-Francorchamps fin août et la foire agricole de Battice les 4 et 5 septembre.