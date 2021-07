Verviers remonte le temps l'espace d'un week-end. Au Domaine des Tourelles, dans un cadre magnifique et verdoyant, la Ville de Verviers offre la possibilité de partir à la découverte du Moyen Âge. Chevaliers s’affrontant en duels, gentes damoiselles, nobles seigneurs, troubadours et ménestrels... se mêleront aux bretteurs, mercenaires et archers pour le plus grand plaisir des enfants et de celles et ceux qui ont su garder l’âme guerrière ou romantique de cette époque.

Une dizaine de compagnies médiévales seront sur place avec plus de 150 acteurs et figurants en action. Un marché artisanal permanent sera prévu durant les deux jours. De très nombreuses animations assorties au thème général de ces journées seront en outree proposées tant aux adultes qu’aux enfants.

"il est vivement conseillé de réserver votre venue car le nombre de personnes est limité!", indique la Ville de Verviers. Pour réserver en ligne, il suffit de suivre ce lien: Suite aux mesures sanitaires, indique la Ville de Verviers. Pour réserver en ligne, il suffit de suivre ce lien: https://www.verviers.be/evenements/2021/inscriptions-au-fil-de-lepee

PAF : 5€ / jour, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés, 8€/ 2 jours, gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Parking: 2 € au profit de la Royale Entente Rechaintoise. L’entrée se fait par l’avenue Henri Massin.

Afin de veiller à la sécurité de chacun, la Ville rappelle que quelques règles sont à respecter:



Le masque est obligatoire partout, sur le parking aussi.

Respect de la distanciation physique.

Du gel hydroalcoolique sera à disposition à différents endroits.

Respecter les pictogrammes spécifiques au Covid-19.

Toute sortie est définitive.

Rester proche des personnes qui vivent sous votre toit et ne pas vous disperser.

Les sacs à dos et/ou grands sacs sont interdits sur le site. Programme :

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 11h00 : ouverture du parc ; Tournois de combats d’épées au son des tambours ; Tournois de lice par la Fédération Belge d’Escrime Médiévale ; Combats d’épées en mousse pour les enfants ; Explications des armements et armures ; Contes ; Spectacle de magie, spectacle de rapaces ; Cracheurs de feu ; Démonstration d’allumage de feu ; Démonstration de l’utilisation de la forge ; Démonstration de tir à l’arc ; Chien médiéval ; Marché médiéval...

18h: Fermeture du parc.

Les deux jours en continu à partir de 11h, marché médiéval, et de 11h à 17h balades à dos d’ânes (1 €).