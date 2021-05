Le dernier Comité de concertation a mis au point un calendrier de déconfinement avec un "plan été" qui prévoit l’organisation de manifestations de grande envergure dès le mois d’août. Le Codeco prévoit en effet d’autoriser les manifestations de plus de 5 000 personnes en extérieur dès le 13 août, pour peu que les visiteurs présentent une preuve de vaccination ou un test PCR récent négatif.

Une opportunité pour la Foire médiévale de Franchimont qui se tient tous les deux ans, attirant habituellement 25 000 personnes sur le site, et qui ne veut pas finir aux oubliettes.

À la suite de cette annonce, le conseil d’administration a ainsi décidé du principe d’organiser la foire les 21 et 22 août. "La décision définitive sera prise en fonction de l’autorisation des autorités compétentes et des protocoles du Covid Safe Ticket, explique-t-on. En espérant pouvoir confirmer officiellement bientôt la tenue de la manifestation." Car les jours et mois avancent et une telle organisation ne se fait pas du jour au lendemain.

Voilà donc une bonne nouvelle pour les amateurs de cotte de mailles, robes médiévales, hydromel et combats d’épée. À moins que la situation sanitaire ne se dégrade, on pourra à nouveau entendre les cris, murmures et bruissements provenant de l’enceinte des murs de l’ancien château de Franchimont, surplombant fièrement la ville de Theux. Folklore, artisanat, animations pour petits et grands, ripaille et concerts seront à nouveau au rendez-vous.

La décision définitive sera donc prise en fonction de l’autorisation des autorités compétentes et des protocoles du Covid Safe Ticket. Les responsables de la foire se mettront en contact avec le Commissariat Corona dans les prochains jours afin d’obtenir le détail des mesures et la dérogation qui permet aux festivités de plus de 5 000 personnes de se tenir dès le 13 août. La question des organisateurs étant de savoir quelles seront ces conditions et s’ils seront capables de les assurer ainsi que leur coût.

Aude Quinet