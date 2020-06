C’est ce vendredi 5 juin que la Régie des Bâtiments a officiellement mis à disposition du SPF Justice le tout nouveau bâtiment situé rue du Tribunal n°9 à Verviers… juste à côté du Palais de Justice actuel.

En effet, cette nouvelle construction, qui constitue le nouveau "bloc" de maison voisin du Palais de Justice de Verviers, a dans un premier temps été achetée (4,1 millions d’euros) par la Régie des Bâtiments qui y a effectué les travaux de premières installations : "cloisons, parachèvements et installations techniques (HVAC, électricité, sécurisation et sanitaires)", précise-t-on à la Régie des Bâtiments. Ici, deux grandes salles d’audience ont également été aménagées ainsi que deux chambres du Conseil, un comptoir d’accueil, trois guichets et