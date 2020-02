La vidéo du Parc Forestia fait le buzz sur les réseaux sociaux

Les importantes chutes de neige de ce mercredi matin ont paralysé l'est du pays. On ne comptait plus les accrochages, embouteillages et autre camions en ciseau.

Mais la neige peut également permettre aux gens de se délasser en allant se promener, par exemple dans les Fagnes.

Les animaux, du moins certains d'entre eux, aiment également les flocons.

En témoigne, cette vidéo tournée, ce mercredi matin au parc Forestia à La Reid (Theux.)