La déclaration de politique communale pour la fin de la mandature a été adoptée par la nouvelle majorité verviétoise au conseil communal de ce lundi soir.

À changement de majorité, nouvelle déclaration de politique communale (DPC), qui est en quelque sorte le catalogue des intentions et promesses d’actions à mener. Sept mois après l’installation de la nouvelle coalition étendue au cdH (avec toujours PS, ex-PS, MR et Nouveau Verviers), la majorité, par la voix de la bourgmestre Muriel Targnion (ex-PS), a présenté sa nouvelle déclaration de politique communale, ce lundi soir au conseil communal, lequel l’a votée (par la majorité et le PP).

Cette nouvelle DPC porte sur la fin de la mandature, jusqu’en 2024, mais aussi avec des perspectives à plus long terme. Elle est marquée par trois éléments nouveaux par rapport à la précédente, votée en début de mandature, en 2019. Il y a eu le changement de majorité et, surtout, la crise sanitaire ainsi que les inondations de la mi-juillet 2021.

Formellement, il s’agit d’un document de 24 pages répertoriant toutes les actions promises et impossibles à détailler ici, qui peut toutefois être consulté sur la plateforme web www.deliberations.be/verviers.

"Solutions structurelles, responsables et réalistes"

En préambule et en guise de résumé, cette déclaration indique : "À l’ère de la fake news, des idées reçues, du simplisme, du populisme, la majorité entend proposer des solutions structurelles, responsables et réalistes afin de répondre aux enjeux qui lui font face. La pauvreté, le changement climatique, la division de notre société sont autant de fléaux qui frappent Verviers de plein fouet en responsabilisant ainsi l’ensemble de la classe politique verviétoise, et plus singulièrement le Collège. Ce dernier entend donc fédérer autour de lui les différentes forces vives qui souhaitent s’affirmer comme acteur du devenir de notre Cité et s’imposer ainsi comme une solution pour envisager positivement l’avenir. La Ville de Verviers se doit donc de devenir le moteur d’une stratégie de territoire plus large, qui intègre les atouts de la ville, de sa périphérie semi-urbaine et des communes rurales. C’est pourquoi elle s’est adjoint les services d’une société extérieure afin de mettre en place une nouvelle façon de travailler en : mutualisant les ressources ; s’appuyant sur des partenaires multi-acteurs ; favorisant les collaborations et les synergies sur des territoires plus vastes ; innovant sur le territoire ; construisant un cadre cohérent et en initiant une démarche territoriale locale et supracommunale ; travaillant en termes d’impact ; jouant sur la multiplicité des financements."

Un "processus collaboratif et participatif" est lancé "avec les acteurs clés du territoire qui ont identifié Verviers comme "Un territoire d’innovations et d’expérimentations basé sur la transition source de développement durable".

Démocratie participative

"Notre majorité souhaite mettre à profit cette seconde partie de mandature pour développer des dynamiques de démocratie participative fondées sur l’intelligence collective. L’objectif est de partager la complexité, de faire prendre conscience au citoyen qu’il est copropriétaire de l’intérêt général et de nourrir et renforcer la prise de décision. Il ne s’agit ni d’offrir un espace d’expression pour la démagogie ou l’expression de raisonnements simplistes, ni d’accroître la défiance envers les représentants politiques. Au contraire, il s’agit d’affirmer que le pouvoir de trancher (qui est rôle du politique) n’est incompatible ni avec l’idée d’une décision coconstruite, prenant en considération toutes les données d’une problématique, ni avec la recherche d’une adhésion large. Pour ce faire, nous travaillerons - avec l’aide de spécialistes extérieurs - à l’élaboration d’une procédure permettant de mettre en route pareille dynamique et nous appliquerons cette procédure de manière progressive, en débutant par certains projets structurants faisant partie de la PIV (NDLR : la politique intégrée de la Ville, largement subsidiée par la Région wallonne, nous y reviendrons dans une prochaine édition). Il conviendra d’être attentif à une recherche de représentativité maximale, par le biais de techniques nouvelles (panels, tirage au sort, formation permettant à chacun de disposer du minimum de compétence et de formation, aide d’experts pour épauler les participants, etc.)."

Pauvreté

"Pour ce qui concerne la pauvreté, il convient de l’appréhender comme un phénomène multidimensionnel, qui se manifeste par des privations dans différents domaines de la vie : le revenu, le travail, l’éducation, la santé, le logement et la participation sociale. La réponse apportée à cette problématique doit donc également être transversale."

Résilience et changement climatique

Le changement climatique est appréhendé encore plus depuis les inondations, avec évidemment les travaux de reconstruction mais aussi l’aménagement du territoire, avec entre autres une verdurisation accrue, de manière à davantage lutter contre les îlots de chaleur en ville, en sachant que le phénomène de canicule risque d’être plus récurrent que celui de crues exceptionnelles.

L'opposition PTB et Ecolo très critique

Dans l’opposition, Écolo a voté contre cette nouvelle déclaration de politique communale. Parce qu’elle "vient trop tard, plus de six mois après le délai légal", a glissé Hajib El Hajjaji. Le chef de file écolo a consenti qu’il y avait certes eu des inondations entre-temps, mais il a appuyé sur le fait que cette déclaration contient selon lui "trop d’incertitudes" et "brille de silences assourdissants" ; comme sur le dossier de revitalisation urbaine de Spintay et du partenariat avec le promoteur City Mall, qui n’est pas cité contrairement aux précédentes DPC. Les écolos auraient voulu plus d’ambitions, de projets concrets, et non un document qui ne semble être, pour eux, "qu’une formalité", avec des "bonnes intentions et des idées vagues". Verviers, ville référence en matière de transition ? "On est loin du compte. Il n’y a pas plus et pas mieux avec un partenaire en plus" (le cdH).

Le PTB a aussi voté contre. Laszlo Schonbrodt a indiqué : "On n’en attendait pas grand-chose… mais on a quand même réussi à être déçus." En la qualifiant de "minable", il a déclaré que "cette déclaration de politique communale est vraiment le degré zéro de la vision politique d’une ville", notamment en matière de lutte contre la pauvreté.

Au nom du collège communal, la bourgmestre a répliqué uniquement en indiquant qu’il ne s’agissait là que d’une opposition caricaturale.