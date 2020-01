La ville de Verviers a dépensé plus de 225 002 euros HTVA pour cet aménagement.

Mercredi avait lieu à Verviers, l’inauguration de la place François Géron. Cette place a, tout récemment, été aménagée afin d’y créer un espace convivial. 4 mois de travaux auront été nécessaires pour donner à cette place le visage qu’elle a aujourd’hui. Notons que le chantier a débuté au mois d’août par la réalisation de l’égouttage et s’est clôturé début novembre, avec 15 jours d’avance sur le délai initialement prévu.

La ville de Verviers a déboursé la somme de 225 002 euros et reçu un subside du Service Public de Wallonie (SPW) à hauteur de 225 404 euros, pour rendre cet aménagement possible.

Ce projet à donc au total, demandé un budget de plus de 500 000 euros, pour des travaux qui étaient devenus indispensables. Les places de parking n’étaient pas indiquées, les riverains se garaient de façon anarchique. Il n’y avait pas non plus d’aménagements conviviaux et sécurisés.

Des places de parking ont donc été incorporées dans le paysage. Celles-ci sont entièrement réservées aux riverains et aux personnes à mobilité réduites.

Situé à proximité de l’école communale Geron, l’objectif était de créer un espace où les piétons avaient leur place. Plusieurs bancs ont donc été installés. Un espace a également été prévu pour que le bibliobus puisse stationner. Notons que ce bus se rend devant cette l’école une fois tous les 15 jours.