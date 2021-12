Après deux ans de travaux, la RN62 avait rouvert à la circulation il y a une dizaine de jours. La route va devoir être à nouveau être fermée. En cause, la dernière phase des travaux destinés à stabiliser un talus situé le long de la N62. "Pour rappel, un talus situé à proximité des locaux de l'entreprise Drouguet Soudage s'est affaissé lors des intempéries de la mi-juillet, explique le SPW Mobilité et Infrastructures dans un communiqué. Lors des prochains jours, Eloy Travaux finalisera les travaux de stabilisation de ce talus afin de sécuriser définitivement la zone."

La voirie régionale sera donc fermée du 2 au 10 décembre, durant les heures de travail. La déviation mise en place est identique à celle qui était utilisée pendant le chantier de pose d'égouttage et de rénovation de la voirie, à savoir entre Thuron et Le Grand Pierreux via La Reid.