L'administration communale de Theux a fait savoir qu'une phase importante du chantier de Spixhe débutait ce jeudi 3 juin.

En effet, l'entrepreneur va réaliser la fondation de voirie et les sous-couches d’asphaltes entre le pied de la route de Becco et le carrefour de la rue Le Thuron entre le jeudi 3 juin et le vendredi 11 juin sous réserve de conditions météorologiques favorables. Il ne sera donc pas possible d’y circuler pendant les heures de travail des ouvriers et ce, y compris pour les riverains concernés. Pour ceux-ci, la consigne est la suivante : circulation interdite sur ce tronçon entre 8h00 et 17h00 pendant les jours ouvrables ; accès au village toujours possible depuis la route de Becco pendant les heures de travail de l’entrepreneur

Par ailleurs, l’entreprise Eloy va démarrer les pavage des trottoirs, les accotements et les zones de stationnement de la Chaussé de Spa sur son tronçon compris entre le pont du Marché et le pied de la route de Becco à partir du lundi 7 juin. Par conséquent, l’accès véhicule aux habitations sera fortement perturbé.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec l'agent technique du service des Travaux, Renaud De Schryver, au 087/53 99 34 ou par mail à renaud.deschryver@theux.be