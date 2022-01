Pendant une semaine, le port du masque à l’école dès 6 ans n’a plus été imposé par la Ville de Limbourg dans ses écoles, face à un flou de légalité. Mais il va l’être à nouveau.

Une lettre officielle de la Ville de Limbourg, cosignée par la bourgmestre Valérie Dejardin et le directeur général de la Ville, a pu créer quelques remous chez certains parents et aussi auprès de directeurs du réseau scolaire libre. Car elle stipulait que Limbourg n’imposerait pas (ou plus) le port du masque aux élèves de ses écoles communales dès 6 ans, contrairement à ce qui était prévu depuis le Codeco (le Comité de concertation entre gouvernements) du 3 décembre dernier; et contrairement aussi à ce qui est appliqué dans les autres établissements scolaires, du moins la plupart.