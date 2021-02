Dans le cadre de la gestion de la crise du coronavirus et face au besoin croissant des jeunes de pouvoir trouver un cadre structurant dans l’enseignement à distance, la Ville de Herve, en collaboration avec le CPAS, met en place une salle d'étude pour les jeunes de secondaire (de la 3e à la 7e) et du supérieur, fréquentant soit les écoles secondaires de la commune de Herve et/ou habitant la commune.

Cette salle d’étude sera organisée dans la salle du Conseil communal, place Marie-Thérèse 3 à Herve, et sera ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, à partir du 1er mars, sur inscription préalable (au plus tard la veille du jour demandé) à l’accueil de l’administration communale (087/69.36.00).

Ainsi, les jeunes ayant cours en hybridation ou en distanciel complet pourront retrouver des contacts sociaux et une structure qui leur manquent actuellement. "Une connexion WIFI sera bien entendu disponible", précise la Ville.

"Toutes les forces vives sont nécessaires et bien utiles pour assurer un encadrement professionnel et rassurant", ajoute la Ville. Ainsi, si vous désirez consacrer quelques heures à ce projet solidaire et que vous êtes intéressé d'être bénévole, ou que vous connaissez quelqu’un dans votre entourage que ça intéresserait pour assurer une surveillance de ces jeunes, la Ville invite à contacter le Plan de Cohésion Sociale au 087/69.36.56 ou pcs@herve.be.