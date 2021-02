En mai 2020, à la sortie du 1er confinement lié au Coronavirus, la Ville de Herve avait lancé l’action "Bon Go to Herve", basée sur le réseau des chèques-commerces existant, pour inciter ses citoyens à consommer local et à retourner vers les petits commerçants, contraints de fermer leurs portes. De cette façon, par tranche d’achat de 20 euros de chèques-commerces, toute personne de plus de 18 ans se voyait offrir un chèque supplémentaire de 5 euros, avec un maximum de 80 euros payés pour 100 euros de chèques-commerces reçus.

"L’action a été une réelle réussite, se réjouit Jean-Marc Monseur, l’Echevin du Commerce. Les 1.000 premiers Bons Go sont partis en à peine 3 semaines, si bien que nous en avons libérés 1.000 de plus en 2020. Nous avons eu des retours très positifs des commerçants, qui ont vraiment apprécié cette aide indirecte de la Ville".

Fort de ce succès, le collège communal a décidé de poursuivre son opération envers les commerçants en 2021 et de doubler l’intervention communale. Depuis ce 1er février, tout citoyen peut à nouveau acheter des « Bons Go to Herve ». "La version 2021 du Bon Go to Herve a évolué, explique Jean-Marc Monseur, le bénéfice pour le citoyen est accru : on passe à 10 euros offerts pour tout achat de 15 euros de chèques-commerces, avec un maximum de 4 Bons Go par personne, vous payez ainsi 60 euros et recevez 100€ de chèques-commerces. Autre nouveauté : plus de limite d’âge, les familles peuvent en commander pour tous leurs membres".

De quoi aider les Herviens et soutenir les commerçants toujours impactés par la crise sanitaire.

Envie de soutenir la relance du commerce local ? Il sst impératif de commander vos Bons Go to Herve par téléphone 087 69 36 50 ou par mail commerces@herve.be.