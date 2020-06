La Ville et le CPAS ont décidé de renouveler leur parc de véhicules pour une mobilité plus durable



Soucieux de l’environnement, la Ville de Herve et le CPAS de Herve ont décidé de renouveler leur parc de véhicules et d’investir dans la filière CNG pour une mobilité plus durable.

Cette volonté s’est marquée dès avril 2017 par l’acquisition d’un premier véhicule équipé au CNG (Compressed Natural Gas) pour le Service de garde des ouvriers communaux. Depuis lors, de nouveaux véhicules CNG sont venus s’ajouter au parc automobile de la commune. Les ateliers communaux comptent en effet désormais une voiture CNG utilisée par un brigadier, une camionnette CNG plateau double essieu pour le Service des Espaces verts tandis qu'un camion lift moins de 5T complètera la flotte en 2020 pour le Service Prêt de matériel.

Parallèlement, le CPAS de Herve a également adhéré à la démarche initiée par la Ville en s'équipant depuis ce 15 juin d’une camionnette CNG. Le Président du CPAS, Eric Jérôme précise que "ce nouveau véhicule sera utilisé essentiellement pour la livraison des repas. Il effectuera quotidiennement une des trois tournées. En effet, le CPAS prépare en moyenne 450 repas par jour dont une centaine doit être livrée à domicile, d’autres à la crèche Les Canaillous ou encore au CPAS de Fléron et à l’ASBL La Sève".

Afin de solutionner le problème d’approvisionnement lié au CNG, la Ville précise qu'un compresseur slow-fill a été installé dès novembre 2018 sur le site des ateliers du Chesseroux. Celui-ci permet la recharge de tous les véhicules communaux équipés au CNG. Dans un esprit de collaboration et de synergie Ville - CPAS, ce compresseur relié directement au gaz de ville sera également utilisé par le CPAS pour les rechargements du véhicule nouvellement acquis. Un système de monitoring viendra prochainement améliorer le système par une gestion à distance de la consommation des véhicules.

"Grâce à ces investissements, le Ville de Herve participe à la diminution de son emprunte écologique en réduisant les émissions de CO², d’oxyde d’azote et les particules fines rejetées dans l’atmosphère", souligne l'échevine de l’Environnement Isabelle Levaux. "Avec ce nouveau carburant, la Ville de Herve et le CPAS investissent dans l’avenir et dans un environnement plus durable".

Et la Ville de rappeler que le CNG correspond à -12% de CO² par rapport au diesel et -25% de CO² par rapport à l’essence. C’est également -95% de particules fines par rapport au diesel et -50 à -60% d’oxyde d’azote par rapport au diesel. "Soulignons que l’oxyde d’azote est source de pic d’ozone en été, un polluant qui rend les gaz d’échappement plus cancérogène et qui irrite le poumon profond".