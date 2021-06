La Ville de Malmedy demande une adaptation de la législation sur les hébergements touristiques Verviers Aude Quinet © Johanna de Tessieres



Depuis une dizaine d'années, la Ville de Malmedy -commune touristique- est, tout comme les communes voisines, de plus en plus confrontée à des propriétaires qui souhaitent transformer leur logement en gîte de vacances, mais dispose peu de moyens pour contrôler la multiplication de ce type de logement. Or, dans certains villages, comme Mont, Xhoffraix, Longfaye, "on a dépassé les 50 % de logements touristiques", constate l'échevin du Logement Ersel Kaynak, créant un déséquilibre habitants/touristes, et les nuisances associées : mobilité, bruit, voisinage, pression foncière... La récente pandémie a amplifié l'attractivité touristique de la région, ce qui fait craindre à la ville une accélération de ce déséquilibre "et que les villages ne deviennent des villages dortoirs où on ne vient que le week-end ou durant les vacances, avec un impact sur le cadre de vie". [...]