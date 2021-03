Dans le cadre du plan de vaccination, l’ensemble de la population adulte de Wallonie sera progressivement appelée à se faire vacciner.

Depuis ce lundi, le réseau de transport en commun wallon TEC permet à tous les wallons de se rendre gratuitement vers les centres de vaccination. Une mesure qui a pour objectif de faciliter l’accès à la vaccination pour tous.

A Verviers, les bus du TEC desservant les lignes 288 et 707 seront renforcés. Afin de compléter ce service, l’Echevinat de la Santé de la Ville de Verviers a initié la mise en place d’une navette gratuite à destination des personnes à mobilité réduite par le biais de son Vervi-bus.

Dès à présent, chaque senior de plus de 75 ans ainsi que toute personne invalide, éprouvant de grandes difficultés à utiliser les transports en commun ou souffrant momentanément de problèmes de mobilité pourra bénéficier de ce service, à condition toutefois d’habiter Verviers ou Dison.

Les trajets à partir du domicile vers le centre de vaccination du hall du Paire Wegnez-Pepinster se feront obligatoirement les mercredis et jeudis et sur rendez-vous préalable au numéro 087/325.349. Une permanence téléphonique est tenue du lundi au vendredi de 8h30 à midi.

Il est important de souligner que seuls les trajets aller-retour seront assurés après réservation de la navette et non l’accompagnement au sein même du centre de vaccination. Dès lors, il est demandé de prendre ses dispositions pour se faire accompagner si besoin.

Par ailleurs, l’AVIQ vient d’annoncer que les trois Régions étaient tombées d’accord pour permettre aux personnes dans l’incapacité totale de se déplacer, de se faire vacciner chez elles. Dans le courant du mois d’avril, des équipes mobiles seront ainsi désignées pour aller vacciner à domicile sur simple demande via le numéro gratuit spécifié sur la convocation.

"La vaccination est une nécessité collective en vue d’un retour rapide à une vie normale, nous nous devions d’agir et de contribuer à rendre son accès plus aisé au plus grand nombre", souligne la Ville de Verviers.