Vous avez un concept de commerce créatif et innovant mais encore quelques hésitations sur le lancement de votre projet ? L’appel à projets "Pop-up Store" est fait pour vous.



La Ville de Verviers met en effet à disposition de candidats-commerçants souhaitant se lancer une cellule commerciale aménagée située au rez-de-chaussée du Grand Bazar (ancienne confiserie).



Il sera possible de tester, pendant 3 mois, à moindres frais, votre concept en conditions réelles !



Les candidats-commerçants désireux de participer à cet appel à projets sont invités à transmettre leur candidature (règlement daté et signé, formulaire complété, daté et signé) par voie postale ou par e-mail pour le 25 février 2021 au plus tard. Pour tout dépôt de candidature ou tout renseignement : Ville de Verviers Service des Affaires économiques Place du Marché, 55 à 4800 VERVIERS 087/327.547 – affaireseconomiques@verviers.be



Les documents sont en téléchargement sur notre site web : https://www.verviers.be/economie/commerces/pop-up-store