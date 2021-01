La Ville de Verviers organise un cycle gratuit de 10 ateliers, par un professionnel, pour comprendre et apprendre le fonctionnement d’un potager agroécologique ainsi que les trucs et astuces pour le gérer au mieux dès le début de la saison, avec une thématique différente par séance de 2/3h.



Ces ateliers sont organisés en partenariat avec la province de Liège, dans le cadre du projet Interreg NOE - NOAH : un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et citoyennes en Grande Région. Par cette initiative, la Ville dit vouloir "soutenir les citoyens dans le développement de projets durables et tisseurs de liens. Les potagers collectifs/partagés en sont un bon exemple ; la motivation y est au rendez - vous mais un soutien technique et une mise en réseau apporte une plus-value certaine dans la concrétisation du projet". Au terme de ce cycle de formations, "les citoyens (à titre individuel et/ou collectif, débutants ou jardiniers expérimentés) "auront tous les outils en main et les connaissances nécessaires pour gérer leur potager bio".



Concrètement, il s’agit de sessions qui se dérouleront de 13h à 16h maximum (présence requise à 12h45). Les premiers ateliers auront probablement lieu à distance en visioconférence, "par la suite nous essayerons de proposer les ateliers en présentiel en petit groupe avec une diffusion live en vidéo-conférence pour les autres".

21/01/2021: Atelier 1–Création d'un potager et de son écosystème

18/02/2021: Atelier 2 –Les légumes

25/03/2021: Atelier 3 –Le compost –Engrais et amendements

22/04/2021: Atelier 4 –Le sol

27/05/2021: Atelier 5 –Les maladies

17/06/2021: Atelier 6 –Les ravageurs et les prédateurs

26/08/2021: Visite du Jardin Patati Patata

23/09/2021: Atelier 7 –Les engrais verts et les couvertures de sol

21/10/2021: Atelier 8 –Récoltes et conservations

18/11/2021: Atelier 9 –Plantes amies, comestibles et macérations

09/12/2021: Atelier 10 –Bilan, préparation pour l’hiver et semences

Inscription par mail à louisa.kara@verviers.be. Attention, les places sont limitées!