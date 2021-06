"Depuis plusieurs semaines maintenant, nous voyons les chiffres relatifs au coronavirus s’améliorer de jour en jour. Cette évolution favorable est majoritairement due à la vaccination, qui constitue une nécessité collective en vue d’un retour rapide à une vie normale", souligne l'échevine de la Santé Sophie Lambert.



Dans cette optique, la Ville de Verviers a mis en place durant cette semaine des séances de vaccination au cœur même des quartiers de Hodimont et Prés-Javais. "Celles-ci ont emporté un vif succès".

Dès lors, "pour s’assurer de donner sa chance à chacun, de nouvelles séances de vaccination sont d’ores et déjà programmées", informe l'échevine.

Pour rappel, ces séances de vaccination, gratuites et dispensées dans le respect des règles sanitaires en vigueur, sont destinées aux citoyens de 16 ans et plus. Elles auront lieu sans rendez-vous durant quatre matinées (selon la disponibilité des vaccins) :

· 29/06 de 9h à 11h - Maison de l’Egalité des Chances et des Associations (MECA) – rue Lucien Defays 10

· 02/07 de 9h à 11h - Ecole de l'Est – rue des Hospices 57

· 06/07 de 9h à 11h - Maison de l’Egalité des Chances et des Associations (MECA) – rue Lucien Defays 10

· 09/07 de 9h à 11h - Ecole de l'Est - rue des Hospices 57

Les médecins et infirmiers présents sur les deux sites seront disponibles pour répondre aux questions qui leurs seront posées.

Par ailleurs, les mineurs de 16 ans et plus ne doivent pas disposer d’une autorisation parentale pour se faire vacciner.

Toutes les personnes qui se présenteront se verront fixer un rdv pour la seconde dose:

· le 27/07 de 9h à 11h à la Maison de l’Egalité des Chances et des Associations (MECA) – rue Lucien Defays 10

· le 30/07 de 9h à 11h - Ecole de l'Est - rue des Hospices 57