La vaccination est une nécessité collective en vue d’un retour rapide à une vie normale. C’est pourquoi, la Ville de Verviers multiplie les initiatives afin d’agir en ce sens et de contribuer à rendre son accès plus aisé au plus grand nombre.

Ainsi, le 15 juin dernier, une réunion entre les différents acteurs : la Ville de Verviers par le biais de ses échevinats de la Santé et de l’Interculturalité ; le Docteur Dessart, coordinateur des 6 centres de vaccinations de l’arrondissement, l’AGEF, le CPAS, le CRVI et le Plan de Cohésion sociale – débouchait sur le projet de mise en place de séances de vaccinations au cœur même des quartiers de Hodimont et Prés-Javais.

Ces deux quartiers ont été sélectionnés compte tenu de la forte densité des associations qui y sont présentes, permettant ainsi de toucher un maximum de monde.



Pour les 16 ans et plus



Ces séances de vaccinations, gratuites et dispensées dans le respect des règles sanitaires en vigueur, seront destinées aux citoyens de 16 ans et plus. Elles auront lieu sans rendez-vous durant deux matinées (selon la disponibilité des vaccins), à raison de 30 vaccins/heure et aux adresses suivantes: