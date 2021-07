La Ville de Verviers se mobilise en raison des orages annoncés VerviersVidéo Matthias Sintzen Elle met un hall sportif à disposition des personnes qui le souhaitent.

Une dizaine de jours après les pluies diluviennes, de nouvelles averses importantes sont attendues ce week-end. La province de Liège, comme d'autres, a d'ailleurs été placée en alerte orange. Vendredi en fin de journée, le gouverneur de la Province de Liège conseillait d'ailleurs à "toute personne ayant la possibilité de résider en dehors de la zone sinistrée durant cette période de le faire."



Ce samedi, la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, a mis des actions en place pour aider les personnes ayant besoin de se protéger en vue des orages annoncés. "A la suite du communiqué de presse du Gouverneur de la Province de Liège et des Bourgmestres des communes du bassin de la Vesdre du 23.07.21 relatif aux orages annoncés ce week end, la Ville de Verviers met le Hall sportif de Maison Bois à disposition des citoyens qui le souhaitent. Les citoyens seront accueillis à partir de 13 heures", explique-t-elle.



Ceux qui n'ont pas la possibilité de s'y rendre par leurs propres moyens pourront utiliser les services mis en place par la Ville. "Pratiquement, quatre points de chargement sont prévus : Place Sommeleville, Carrefour Concorde-Harmonie, Carrefour Boulevard des Gérardchamps - rue Fernand Houget et Carrefour rue de Pepinster-En mi-ville. Les navettes démarreront dès 12h30. Les citoyens peuvent également s’y rendre par leur propre moyen (entrée via la route à gauche après le bâtiment principal en venant de la Bouquette)."