Ce vendredi, la zone de Secours a distribué à l’ensemble de son personnel des vestes destinées aux interventions techniques. Il s’agit de parkas multirisques offrant une protection plus spécifique aux interventions non - incendies (tronçonnage, désincarcération, ... ). "De plus, elles répondent à la classe la plus sévère de la norme haute visibilité améliorant ainsi la sécurité des pompiers sur la voie publique", explique le commandant de zone Quentin Gregoire. L’investissement pour cet achat est de 145.000,00 euros (TVAC).

Un véhicule Refit de décontamination



Cette semaine a également été marquée par le lancement du véhicule «Refit» de la zone. Il s’agit d’un véhicule permettant d’améliorer la procédure de décontamination post-incendie déjà en place. Il fonctionne sur le principe d’échange du matériel sale contre du matériel propre (appareil respiratoire, vestes techniques, tenues feu, gants feu et sous-vêtements feu).

Le véhicule est caserné au poste de Verviers et dispose d’un chauffeur attitré, ce qui garantit un départ 24h/24 –7j/7. "Ce positionnement est également logistiquement intéressant car le laboratoire zonal destiné aux appareils respiratoires ainsi que la réserve zonale de tenues feu se trouvent tous deux à Verviers". Sur les premières 24heures qui suivirent sa mise en service, le véhicule a déjà pu intervenir à 3 reprises pour un total de 15 pompiers «refités».

Étant à l’origine une ambulance, le véhicule a l’avantage de disposer d’une cabine arrière éclairée, chauffée et «propre», "ce qui apporte un confort non négligeable pour l’échange des tenues et sous-vêtements sur intervention. Les aménagements (excepté la carrosserie) ont été entièrement réalisés par nos mécaniciens dans l’atelier zonal sur base des plans élaborés par le groupe de travail «Décontamination»".

L’investissement pour cet aménagement est d’environ 30.000,00 euros (TVAC).

Des sous-vêtements feu «pyjamas»

En parallèle de la mise en service du véhicule «Refit», la zone a distribué à l’ensemble de son personnel des sous-vêtements feu «pyjamas» afin de limiter la contamination croisée (contamination en cascade des véhicules, des casernes, des habitations privées, ...). Les pompiers doivent les porter pour toutes les interventions «D1 –Pompier». Ils sont disponibles en libre-service au sein des postes. Les pompiers volontaires disposent d’un deuxième exemplaire à domicile en cas d’appel nocturne.Une laverie principale au poste de Verviers et des laveries annexes dans tous les postes volontaires ont été aménagées afin de nettoyer ceux-ci. L’investissement total pour les sous-vêtements et les laveries est d’environ 140.000,00 euros (TVAC).

Des kits «Hygiène & Propreté»

Enfin, des kits «Hygiène & Propreté» ont été confectionnés, toujours dans le cadre de la décontamination avec des cagoules, des bâches et des consommables. Ainsi, 29 kits ont été répartis comme suit: 1 par autopompe (14 au total), 1 par poste (9 au total), 1 pour le véhicule pollution, 2 pour le véhicule Refit et 3 pour le véhicule polyvalent. Le budget total investi pour ces kits décontamination est de 11.500 euros (TVAC).



En conclusion, la zone VHP a investi un montant de 326.500,00 euros (TVAC) pour la santé et la sécurité du personnel "qui œuvre chaque jour pour le bien des citoyens".