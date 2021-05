Le Festival Vacances Théâtre Stavelot (VTS) se déroule chaque année, au début de l’été, dans le cadre exceptionnel de l’ancienne abbaye de Stavelot.

Alors que tout était prêt, l’édition 2020 avait dû être annulée en raison de la pandémie. Cette année, les organisateurs s’adaptent et prennent les devants pour organiser la 55e édition du festival "dans le respect des règles sanitaires les plus strictes et sécurisantes possibles, en adéquation avec les protocoles et les normes qui seront en vigueur cet été", présente Paul-Émile Mottard, président des VTS. "Nous restons optimistes et voulons nous inscrire dans la dynamique de reprise des activités."

Pour cette édition pas comme les autres, "nous avons repris certains spectacles de l’année passée mais devons faire l’impasse sur la programmation habituelle de la petite salle".

Par mesure de précaution, les caves resteront fermées cette année. Tout se déroulera donc sous le grand chapiteau, équipé pour l’occasion d’un système innovant de climatisation et traitement d’air, "système qui est désormais fortement conseillé pour toutes les salles de spectacle", indique le directeur du VTS, Serge Demoulin, qui espère le feu vert pour 200 spectateurs "au minimum" d’ici juillet avec distanciation. "En deçà, on ne rentrera pas dans nos frais."

Au programme de cette édition : le nouveau spectacle du Collectif mensuel Zaï Zai, des lectures, NinaLisa, les spectacles de Guillermo Guiz, Felix Radu, Sam Touzani, et du mentaliste Viktor Vincent, Cali, ou encore Muzungu, écrit par Vincent Marganne et mis en scène par Serge Demoulin.

Le spectacle de pré-ouverture des VTS, La Musica deuxième, avec Catherine Salée et Yoann Blanc (La Trêve), aura lieu à l’espace culturel de Trois-Ponts le 25 juin à 20 h.

Autre changement cette année : habitellement prévus en clôture du festival, les P’tits Festarts envahiront le site de l’abbaye dès le week-end d’ouverture, le dimanche 4 juillet, de 13 h à 18 h. Sept compagnies proposeront des spectacles de rue et animations (voltige, jeu théâtral, magie, marionnettes…). Enfin, un village gourmand sera installé dans la cour de l’abbaye.

Infos et tickets sur festival-vts.net