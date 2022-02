Les inondations du mois de juillet ont, comme on le sait, totalement dévasté le centre de Verviers. La place du Martyr et ses nombreux commerces et bistrots ont vu plusieurs mètres d’eau défiler devant leurs façades mais également dans les bâtiments.

Mais ce même centre-ville de Verviers panse petit à petit ses plaies et se relève tant bien que mal.

Ainsi, une bonne nouvelle pour le commerce local arrive ce jeudi avec la réouverture du bar El Chicco. "On est très content de rouvrir", détaille le patron Olivier Lopez. Pour ce faire, il a fallu surtout attendre quelques mois que tout le bâtiment sèche. "Nous n’avons pu commencer les travaux que le 17 décembre. Car avant, les déshumidificateurs ont tourné sans cesse pour sécher le Chicco. Il faut savoir qu’il y avait un litre d’eau par brique. Il a fallu prendre le temps de tout dégorger."

Ainsi, après six semaines de travaux de remise à neuf, le Chicco était prêt à revoir ses clients dès ce jeudi 17 heures. "Et je suis vraiment content et fier d’être le premier bar à rouvrir. Car il y a déjà eu des restos mais pas encore de bar dans la rue. Et je suis également content de rouvrir dans notre centre car comme vous le savez, j’aime faire vivre cette ville qui en a bien besoin."