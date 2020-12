Chaque année, en période de Noël et ce depuis 1962, il est possible de se rendre au musée d’Archéologie et du Folklore pour admirer le traditionnel théâtre de marionnettes. "Malheureusement, cette année en raison de la pandémie et des règles sanitaires, le Bethléem ne sera pas accessible au public", prévient la Ville de Verviers. "L’équipe des musées a donc réfléchi à une alternative pour vous proposer un Bethléem virtuel".



Celui-ci sera accessible sur la chaîne Youtube de la Ville de Verviers du 12 décembre au 28 décembre 2020 : https://www.youtube.com/user/villedeverviers



"Finalement, montrer le Bethléem de manière virtuelle est une opportunité pour l’équipe puisqu’en cette période de crise, il nous est demandé de nous réinventer. C’est donc une manière de garder le contact avec notre public".



Le Bethléem se modernise donc pour cette édition "mais il sera à nouveau possible de l'admirer du 18 au 26 décembre 2021 et nous vous réserverons d’autres surprises !", signale l'équipe.