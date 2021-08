Le bourgmestre de Theux Didier Deru (IFR) a annoncé par voie de communiqué qu’il démissionnera de ses fonctions de bourgmestre et de conseiller communal dès le prochain conseil communal. Il a adressé un courriel en ce sens à la Directrice générale à l’attention des membres du Conseil communal.

« A l’approche de la septantaine, je rencontre malheureusement d’importants soucis de santé et ce depuis plusieurs mois déjà. J’ai subi plusieurs interventions chirurgicales depuis le début de cette année qui ont provoqué un état de fatigue croissant. Face à ce constat, j’avais déjà envisagé en avril dernier de céder l’écharpe mayorale et avais invité certains membres de mon groupe politique à préparer mon départ », explique Didier Deru.

Didier Deru explique encore qu’après trois années de mayorat, et compte tendu de son état de santé, il n’a plus la disponibilité et l’énergie nécessaires pour exercer la fonction de bourgmestre. « L’énergie dépensée à la gestion de la crise sanitaire additionnée à celle des récentes inondations, a contribué à un état d’épuisement qui justifie aujourd’hui que je démissionne de mes fonctions, le corps médical m’invitant à prendre au plus vite du repos pour ne pas aggraver mon état de santé ». Conseiller de l’action sociale, Président de CPAS, conseiller communal, échevin et bourgmestre les trois dernières années, Didier Deru aura été présent sur le plan politique local durant 39 ans.



"C’est avec regret que je prends cette décision mais il est désormais temps pour moi de céder le flambeau, de retrouver la sérénité et d’enfin me consacrer à ma famille, écrit-il. Ces 39 années passées au service des Theutois ont été réellement passionnantes en ce que j’ai pu assumer tous les mandats locaux et participer au développement de nombreux projets au bénéfice de tous".

Qui pour le remplacer ?



En se basant sur le code de la démocratie locale, le futur bourgmestre de Theux devrait être Pierre Lemarchand, l’échevin en charge de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Aménagement du territoire.

On se rappelle qu’en juin 2018, Philippe Boury avait dû renoncer au mayorat qu’il occupait depuis 2004. Sa fonction avait été jugée incompatible avec son poste au comité de direction de la société wallonne des eaux (SWDE) sur base de décret wallon sur la bonne gouvernance adopté dans la foulée du scandale Publifin