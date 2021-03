La bourgmestre a pris un nouvel arrêté le 8 mars, pour les démolitions de la rue Spintay. Cet arrêté stipule que les travaux devront débuter au plus tard le 24 mars 2021 et devront être terminés pour le 30 juin. Si City Mall a bien confié le chantier à la société de travaux Eloy, qui a installé le chantier rue Spintay dès le jour-J, à ce jour, aucune démolition n’a commencé.

Et pour cause, le collège a voté jeudi dernier le refus de l’offre faite par Eloy, "certes moins chère que les autres pour City Mall mais dont le délai est beaucoup plus long que prévu", a justifié la bourgmestre Muriel Targnion. Au vu de l’insécurité des lieux, "on ne peut pas se permettre que les travaux durent jusque novembre, le planning de l’arrêté doit être respecté". Le collège a donné sept jours à City mall pour modifier l’offre.

"Si City Mall ne s’exécute pas, la Ville va devoir prendre à son compte les travaux pour raison de sécurité publique en lieu et place et aux frais du propriétaire des immeubles", a expliqué la bourgmestre aux conseillers communaux ce lundi. Dans ce cas, la Ville devra effectuer elle-même une nouvelle étude en stabilité auprès de la société Lacasse-Monfort. Dès lors, "afin de ne pas perdre de temps si les jours qui viennent on ne voit pas les travaux avancer", celle-ci a demandé de prendre une résolution motivée pour réclamer la dépense estimée à 30 000 euros "qui sera attribuée uniquement en cas de défaillance de City Mall".

Quant aux permis d’environnement et de démolition nécessaires ? "Notre avocat nous indique qu’il n’est pas nécessaire de les demander car la sécurité publique prime, et le temps de les demander, c’est un risque supplémentaire…"