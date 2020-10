Face à l’urgence sanitaire dans laquelle le pays se trouve et plus particulièrement l’arrondissement de Verviers, le CHR Verviers a lancé les travaux de création d’une Unité d’Hospitalisation Auxiliaire sur son site principal.



"Devant l’augmentation ininterrompue des hospitalisations de patients Covid, le CHRV a en effet souhaité faire preuve d’anticipation pour pouvoir amortir au mieux l’afflux de patients. L’idée est de reprendre à nouveau un coup d’avance et, à tout le moins, de ne pas subir la crise outre - mesure", explique la direction de l'hôpital dans un communiqué. L’architecture de 500 m2 va permettre de prendre en charge 34 patients supplémentaires avec comme différence majeure de les traiter avec une surveillance facilitée, permettant une meilleure gestion des ressources humaines et matérielles. "Afin de garantir Confort et Intimité aux patients, nous avons trouvé un compromis entre prise en charge collective (de type salle partagée ) et prise en charge individuelle (de type unité classique). L’idée est également d’offrir à nos soignants un cadre dédié optimal et complémentaire. Qualité et sécurité des soins sont au rendez -vous, l’organisation étant orientée sur l’efficience la plus poussée (identitovigilance, hygiène hospitalière, surveillance vitale, prise en charge critique...) tout comme l’aspect matériel de la prise en charge, notamment pour les supports du point de vue respiratoire nécessitant des apports en oxygène colossaux pour une structure de cette ampleur".



Grâce à cette unité auxiliaire, le CHR Verviers renforce ainsi sa prise en charge urgente des patients Covid. A ce jour, plus de 110 patients Covid sont actuellement pris en charge au CHRV, "ce qui constitue un tour de force pour un hôpital de notre taille".

En moins de six jours



"Ce projet a pu être mené dans un temps limité grâce notamment à des partenariats novateurs avec le monde de l’évènementiel", précise la direction. "Leur réactivité et leur capacité à travailler dans l’urgence mais aussi le transfert de leur expertise technique dans le monde hospitalier a permis de matérialiser cette unité en pas moins de six jours". Et de souligner "les synergies entre équipes techniques, médicales et administratives internes du CHRV et les partenaires industriels régionaux" , mais aussi "l’investissement humain de l’ensemble des ouvriers de tous les prestataires, lesquels souhaitaient venir en aide et participer à la lutte contre le Covid 19".