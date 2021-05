Le Circuit de Spa-Francorchamps, en partenariat avec Walug (Wallonie Lego® User Group A.S.B.L.) et Xavier finaliste de Lego® Master France, proposent un concours gratuit, exceptionnel de création libre d’œuvres liées au Circuit de Spa-Francorchamps en Lego®.

Passé, présent, futur, éléments d’architecture, automobile, moto,… l’imagination des participants prend le pouvoir ! Un Circuit de renommée internationale se devait de s’adresser à tous ses fans, le concours est donc ouvert au monde entier !

"L’histoire du Circuit de Spa-Francorchamps s’est écrite en grande partie grâce à ses fans et nous souhaitons les associer aux diverses actions qui seront menées dans le cadre du centenaire du Circuit, pour qu’ils écrivent avec nous les pages du futur du Circuit", explique Nathalie Maillet, CEO du Circuit de Spa-Francorchamps. "Je me réjouis de découvrir les œuvres qui seront proposées. Le Circuit de Spa-Francorchamps, son passé, son avenir et sa riche histoire sont un formidable terrain de jeu pour la créativité des participants".

Trois réalisations seront primées mais il n’est pas impossible que le jury ait des coups de coeur !

Le concours est ouvert du 5 mai au 31 août 2021. Les participants peuvent créer leur œuvre seul ou en binôme.

Les œuvres primées et leurs créateurs seront dévoilés lors de l’Exposition WALUG qui sera organisée au Circuit de Spa-Francorchamps les samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021. Les oeuvres seront ensuite présentées dans le cadre de l’exposition qui célébrera le centenaire du Circuit de Spa-Francorchamps dans un casque spécialement dédié.

Le règlement du concours et toutes les infos utiles sont disponibles sur spa-francorchamps.be (News)