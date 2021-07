Le concert de soutien des Belgofolies aux victimes des inondations diffusé sur la RTBF Verviers Matthias Sintzen De nombreux artistes sont attendus le lundi 26 août. © BELGA

Prévues à partir du 19 juillet, les belgofolies à Spa n'ont finalement commencé que le 21 en raison des inondations dans la région. Elles se tiennent encore tout ce week-end, le dernier jour étant le lundi 26. Ce jour-là est prévu un grand concert de concert de clôture et de soutien aux victimes des inondations. Plusieurs artistes très connus seront présents pour l'occasion. Salvatore Adamo, Cali, Typh Barrow, Henri PFR, Alice on the roof, Saule, Plastic Bertrand, Suarez, Delta, Glauque, Sharko, Ykons, Charles, Doria D, Ozya, CélénaSophia, Antoine Armedan, Aprile, Lemon Straw, Jacques Stotzem, Jean-François Maljean, Sacha Toorop, Wendy Nazaré, Zappeur Palace, Olive, Eddy Ape... ont répondu favorablement à l'invitation.



Pour les personnes qui ne seront pas sur place, la RTBF a décidé de se mobiliser également. "Tipik TV nous rejoindra en cours de soirée et nous offrira 3 heures de diffusion en direct entre 20h35 et 23h35, avant de repartir à Tokyo pour les Jeux Olympiques", expliquent les organisateurs. Pour suivre l'intégralité de la soirée, ils donnent rendez-vous à partir de 17h30 sur Auvio. Le dimanche 1er août, Vivacité diffusera le best of du concert de 18h à 20h.