Tristesse quand tu nous tiens… La 563e édition du Cwarmê qui, comme de coutume, devait emplir les rues de la cité de Malmedy de joie et de bonne humeur, n’aura pas lieu les 13, 14, 15 et 16 février 2021… Il faudra attendre 2022.

Une décision prise le cœur lourd

"C’est le cœur lourd, mais forts de la justesse de notre décision que nous avons opté pour l’annulation des festivités", relatent le Royal Syndicat d’Initiative et les présidents des sociétés carnavalesques de Malmedy.

Ces derniers ajoutent : "en cette période troublée, c’est la prudence et la solidarité qui, plus que jamais, doivent guider nos choix. Tristesse, déception, soulagement… Nous imaginons toutes les réactions que peut générer l’annonce d’une telle nouvelle dans les circonstances actuelles mais nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien, votre respect et votre persévérance dans l’effort collectif".

Le célèbre carnaval fera donc bel et bien une pause en 2021 mais, comme le concluent le Royal Syndicat d’Initiative et les présidents des sociétés carnavalesques de Malmedy, "gageons que, nourri de votre envie et de votre passion inébranlables, son retour n’en sera que plus vibrant. Couleurs, costumes, paillettes et traditions seront au rendez-vous de la 563e édition . Arvèye mès djins, èt djusk’à l’an 2022".