C’est sur sa page Facebook que le député (CSP) de la communauté germanophone a informé publiquement avoir été une nouvelle fois victime de menaces le week-end à son domicile. L’été dernier, son portail avait été couvert de peinture rouge. Cette fois, dans la nuit de vendredi à samedi, un ou plusieurs individus ont écrit un slogan haineux en allemand sur la porte du garage de son domicile situé à Bullange. Traduction faite, cela signifie "Mentir, faire du chantage, inciter à la haine, diviser… vous le paierez!!!"."Et qu’est-ce qui vient ensuite?, s’interroge sur les réseaux Pascal Arimont. Je peux gérer les critiques. Je peux supporter que quelqu’un me critique ou critique mon travail. Même d’un ton violent. Ce qui s’est passé va trop loin. Beaucoup trop loin!" .

Un cocktail Molotov

La famille a aussi et surtout retrouvé un cocktail Molotov jeté sur la façade de leur maison "qui a été délibérément jeté un mètre en dessous des fenêtres où dorment nos enfants. Je suis sans voix et horrifié." Heureusement, il n’a provoqué aucun dégât.

Propos pro-vaccination

Des propos pro-vaccination seraient à l’origine de l’acte et particulièrement un post Facebook prônant la confiance en la science. "Ils me traitent de "lâche". N’est-ce pas lâche de lancer un engin incendiaire sur une maison où dorment des enfants? Je vais devoir protéger ma femme, mes enfants et moi-même aussi.""Je suis constamment obligé d’accepter les opinions des autres en ce qui concerne la vaccination également. On parle du droit à la liberté d’expression. On parle du droit de n’être contraint à aucune action. Mais ma famille et moi devons maintenant craindre pour nos vies parce que je n’ai pas le droit de donner mon avis?" Pascal Arimont a porté plainte et la police entend bien mettre la main sur le ou les auteurs.