L'équipe a voulu y croire jusqu’au bout., explique les organisateurs sur la page Facebook de l'événement.

"Parce que nous voulons vous retrouver au plus vite, nous avons pris la décision de reporter une partie des spectacles du 03 au 13 juin. Malheureusement, la programmation ne pourra pas se dérouler dans son entièreté en 2021".

Les nouvelles dates de spectacles de ce mois de juin sont communiquées sur le site Internet www.parolesdhommes.be. "Ce report est évidemment tributaire des futures décisions gouvernementales", précise-t-on.

Pour ceux et celles qui ont déjà effectué leur réservation, "vous allez toutes et tous être contacté-e-s par e-mail dans l’ordre établi des réservations d’ici la mi-février. Nous vous remercions de bien vouloir attendre ce courriel de notre part. Ainsi, une solution personnalisée sera apportée à chacune et chacun d’entre vous. Si d'ici là, vous n'avez pas été contacté, nous vous conseillons de vérifier vos messages indésirables", précise encore l'équipe du festival.



"Nous vous remercions vivement pour votre compréhension et le soutien que vous nous avez témoigné jusqu’à présent".