L'occasion pour le secteur fromager wallon de mettre son savoir-faire à l'honneur !Le concours a rassembléproduits par. Parmi ceux-ci, 60 fromages étaient au lait de vache et 22 au lait de chèvres ; 72 au lait cru et 10 au lait pasteurisé. 27 fromages étaient quant à eux issus de l'agriculture biologique.Le jury, composé de crémiers, chefs, formateurs en fabrication fromagère, ambassadeurs de l’Apaq-W (Eric Boschman, Sandrine Dans et Julien Lapraille) et de gastronomes, a élu 10 Harzé d’Or et 9 Harzé d’Argent (dont 7 fromages bio). Et parmi les Harzé d’Or, un fromage s’est vu décerner le titre de: Le Fondance de la Fromagerie du Plateau à Herve.

La remise des prix s'est déroulée ce vendredi 5 novembre, en présence du ministre wallon de l'Agriculture, Willy BORSUS, à la Fromagerie du Plateau à Herve.

Un fromage au lait cru



Au cœur de la Fromagerie du Plateau est né, en 2018, un fromage au goût d’alpage provenant entièrement du pays de Herve : la Meule du Plateau. Quelques années plus tard, les maîtres fromagers ont élaboré une toute nouvelle recette grâce à leur savoir-faire : un fromage au lait cru, fondant en bouche et aux arômes riches : le Fondance. Au cours de son affinage, durant 3 mois en cave, la croûte naturelle et les arômes du Fondance développent lentement sa richesse aromatique ainsi qu’une pâte souple et fondante en bouche lors de la dégustation.

Le Fromage de l'Année peut aussi bien être consommé à chaud, en raclette, qu’à froid, sur une tranche de pain.

Disponible en grandes surfaces au niveau local, en crèmeries et magasins de terroir.

Fromagerie du Plateau à HERVE - Emmanuel Fraiture - 087/69 35 51 - meuleduplateau.be



Outre les lauréats du concours des meilleurs fromages de chez nous, la Wallonie compte pas moins de 170 producteurs fromagers passionnés, qui produisent une variété de plus de 700 fromages. De quoi ravir les Belges qui consomment en moyenne 12,4 kg de fromage et dépensent 120 euros par an par habitant.

L’Apaq-W lance un concours aux consommateurs afin d’élire le plus grand fan de fromages. Rendez-vous sur le site www.savoirfairedecheznous.be en décembre… À la clé : 1 an de fromages à remporter !