C’est sous un temps estival et des températures qui le seront tout autant que Stavelot va s’animer ce dimanche pour le grand cortège folklorique.Attention, comme le rappelle bien le Comité des fêtes qui organise cet événement, il ne s’agira pas d’un vrai laetare comme nous avons coutume de le connaître. "On ne veut pas que ce soit assimilé à un laetare habituel car le laetare, ce sont trois à cinq jours de festivités pour les Stavelotains , précise le président, Jean-Marie Marquet. Notre objectif ici est de permettre aux sociétés de sortir et de donner la possibilité à l’Horeca de se refaire une santé."

De plus, au sein des sociétés, l’envie était vraiment de renouer avec un cortège en cette année 2022. "Les sociétés étaient désireuses de faire quelque chose durant l’année. Lors de la réunion de décision il y a quelques mois, nous avions eu un oui massif."

Quant au programme, il "a été décalé d’une demi-heure avec, donc, un départ donné à 14h et un rondeau à 18h. On organisera aussi deux espaces avec la place Saint Remacle et l’esplanade où nous mettrons un podium pour assurer l’animation musicale avec une rotation des sociétés de musique de 18h jusqu’à 22h pour terminer avec le grand feu d’artifice. Avec tout cela, on s’attend à beaucoup de monde, donc entre 20000 et 25000 personnes."

De plus, pour cette édition pour le moins particulière, il y aura aussi un invité spécial. "On en a profité pour faire une surprise avec un invité d’honneur: Tilff et ses Porais. Ils vont venir avec leurs géants et leurs sociétés de musique."

Enfin, concernant le parcours en tant que tel, il débutera à 14 heures tapantes de la rue Marlennes.De là, direction le rond-point des Blancs Moussis, l’esplanade de l’abbaye, la place Wibald, la place du Vinave, la rue Haute, la rue Marlennes à nouveau, la rue Neuve avant de terminer, vers 18 heures par le traditionnel grand rondeau des Blancs Moussis sur la place Saint Remacle. Et cette année, l’entrée sera entièrement gratuite. Quant à la ville, elle sera fermée dès midi.

Un cortège sans intronisation ni partie académique pour les Blancs Moussis

Incontournables du cortège de ce dimanche, les Blancs Moussis seront évidemment de la partie.Mais pour eux, ce grand cortège folklorique n’est pas comme un véritable laetare.Ce qui est logique. Dès lors, comme l’explique le Grand Maître des Blancs Moussis, Pierre Blaise,"il n’y aura pas d’intronisation. Pour nous, l’organisation d’un laetare se fait à mi-carême et on a toujours mis cela en place qu’au laetare. Ici, comme son nom l’indique, il s’agit d’un grand cortège folklorique. Nous allons donc nous limiter au cortège uniquement.Donc sans séance académique en amont ni séance d’intronisation en aval ou encore de nuit blanche. On réserve cela au laetare." Mais ce n’est pas pour autant que les BM ne sont pas heureux de participer ce dimanche."C’est évidemment une occasion supplémentaire pour nous de sortir sur Stavelot.De toute façon, à la base, nous ne pouvions pas nous passer de faire une sortie en cette année 2022, après deux ans d’abstinence. Nous sommes donc heureux de participer à ce cortège folklorique. Qui sera une seconde sortie cette année car nous avions déjà eu l’occasion de sortir lors du week-end du laetare."

Au niveau du cortège,"tous les rôles des Blancs Moussis seront représentés, à savoir les porteurs de ramons, les colleurs d’affiches, les géants ou encore les pêcheurs." Avec une petite surprise qui sera enfin dévoilée."Nous aurons bien nos deux chars souffleurs, dont un avait été préparé et changé en 2020. Il sortira pour la toute première fois ce 15 mai." Quant aux Blancs Moussis, ils devraient être nombreux."Il n’y a pas d’inscription au préalable car on considère qu’une grande majorité des Blancs Moussis seront présents.Donc c’est difficile de donner un chiffre précis. Mais on s’attend au même succès que lors de notre sortie de la mi-carême, soit plus de 250 Blancs Moussis."

Toutes les infos supplémentaires sont à retrouver sur le site internet du laetare, http://www.laetare-stavelot.be