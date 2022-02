Après deux éditions où les costumes et chars sont restés dans les placards ou les hangars, les carnavalistes de Welkenraedt-Herbesthal-Lontzen vont à nouveau pouvoir faire la fête. En effet, alors que des rumeurs ont circulé quant à son annulation ou report, le comité du carnaval de Welkenraedt-Herbesthal (CCWH) et le Kinder Karnevals Komitee Herbesthal (KKKH) ont décidé, "après un échange constructif avec les autorités des deux communes et avec les forces de l’ordre, d’organiser un cortège du Laetare allégé le samedi 26 mars 2022. En effet, les données actuelles et l’évolution des chiffres vers le bas nous soutiennent dans le fait qu’un cortège est possible, sous réserve des règles en vigueur à cette date, mais que celui-ci doit être adapté à la situation épidémiologique".

Ainsi, comme précisé précédemment, ce sera un cortège allégé. Déjà car certains carnavals voisins ont été annulés et leurs groupes ne mettront pas de char sur pied. Mais aussi "afin de répondre aux attentes de tous et aux exigences épidémiologiques. Le nombre de groupes/chars sera limité à 40, raison pour laquelle nous donnerons priorité aux groupes des deux communes".

D’ailleurs, "le CCWH et le KKKH ont décidé de fusionner exceptionnellement les deux cortèges en un seul en limitant l’accès aux groupes locaux et éventuellement à certains teams princiers externes intronisés en 2021.Nous sommes conscients que certains groupes pourraient être déçus mais l’important étant de pouvoir, après deux années d’abstinence, fêter notre folklore, notre carnaval, en mode allégé. Nous invitons les groupes locaux intéressés à prendre contact avec le CCWH ou le KKKH".