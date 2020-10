Chaque année ce sont entre 20.000 et 25.000 visiteurs qui se rendent sur le marché de Noël de Thimister. Une institution qu’il devenait de plus en plus difficile à organiser au vu de la situation sanitaire. Cette année, le nombre d’exposants avait déjà été revu à la baisse. Seulement 45 chalets d’Alsaciens sur les 60 prévus avaient été annoncés. C'est finalement la mort dans l'âme que la jeunesse de Thimister, qui organise l'événement, a annoncé ce mercredi sa décision d'annuler le marché annuel qui devait avoir lieu en novembre 2020.



La particularité du marché étant d'inviter bon nombre de marchands venant de l'Alsace, difficile de savoir s'ils auraient pu franchir la frontière. Une annulation en dernière minute aurait été difficile à envisager. Par ailleurs, les organisateurs estiment que l'affluence du public aurait été difficile à gérer.



Rappelons que le marché de Noël de Waimes est aussi déjà annulé à cause du covid.