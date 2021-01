Un multirécidiviste a comparu devant le tribunal de Verviers lundi pour port d'arme prohibée. Les policiers avaient retrouvé sur lui deux couteaux lors d'un contrôle en août dernier. L'homme est bien connu de la justice puisqu'il a déjà été condamné à trois reprises. Cette fois, le procureur du Roi a requis six mois d'emprisonnement ferme à son encontre. C'est lors d'une fouille réalisée le 4 août par la zone de police Vesdre que les agents avaient découvert sur le prévenu deux armes : un couteau à cran d'arrêt qu'il avait, dit-il, trouvé par terre, ainsi qu'un cutter acheté dans une grande surface.

L'homme a déjà été condamné trois fois, dont une par défaut, en 2017 et 2018 pour menaces.

Le procureur du Roi a retenu cette fois la détention d'une arme prohibée, qu'il cachait entre sa ceinture et son pantalon, et la détention d'une arme en vente libre. Il a requis six mois de prison ferme et une amende de 50 euros.

De son côté, la défense a souligné que le prévenu, originaire de Tchétchénie, avait été incarcéré dans son pays d'origine et qu'il était depuis en état de stress post-traumatique, raison pour laquelle il se promènerait régulièrement avec une arme sur lui. L'homme est d'ailleurs dispensé par le CPAS de trouver du travail en raison de son état psychologique, a ajouté la défense. Elle a sollicité une peine de probation ou un sursis probatoire.

Le tribunal rendra son jugement le 8 février.