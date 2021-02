Fin août, le coffret contenant - selon la légende urbaine - le cœur du premier bourgmestre Verviétois, Pierre David, était découvert au sein même de la fontaine éponyme située Place Verte à Verviers. Une découverte déroulée dans le cadre du chantier "Verviers, ville conviviale".



De nombreuses traces historiques font en effet état de la présence d'un coffret caché au sein même de la Fontaine David. Mais le mystère restait entier quant à savoir s'il contenait bien le cœur du premier maïeur de Verviers.

Curieux, et s'interdisant de l'ouvrir, le Musée de Verviers a accepté l'invitation du professeur Jacques Boniver et du professeur Patrick Hoffsummer qui avaient tous deux vus l'exposition organisée en un temps de recors par l'institution communale. L'équipe du musée s'est rendue le 12 octobre dernier au Sart Tilman pour faire passer une batterie de tests au mystérieux coffret.



L'équipe du professeur David Strivay a d'abord analysé les composants de l'objet afin de s'assurer que celui-ci ne contient pas de plomb pour pouvoir ensuite être scanné au CHU de Liège par l'équipe du professeur Philippe Coucke.

Et quelle surprise lorsqu'ils ont découvert à la réalisation de radiographies X... la présence du coeur de Pierre David en images ! La légende disait donc vrai !



Une découverte historique pour Verviers qui réjouit particulièrement l'échevin de la Culture Jean-François Chefneux : "On restait sur notre faim depuis la découverte du coffret. Maintenant, on sait ce qu'il contient. L'idée est qu'il retrouve sa place, au coeur même de la fontaine, probablement à l'issue des travaux de la place Verte, dans le cadre d'une cérémonie, si les mesures sanitaires nous le permettent d'ici là. Je remercie l'Université et le CHU de Liège d'avoir participé à cette magnifique expérience".



Ce coffret, qui rappelons le n'a pas été ouvert, est toujours exposé au premier étage du musée des Beaux-Arts située rue Renier à Verviers, dans un vitrine qui lui est dédiée.