Situation sanitaire oblige, pas de cavalcade à Herve cette année.

La célèbre fête tant attendue du lundi de Pâques par les Herviens est tombée à l’eau. Mais à Herve, toutes les occasions sont bonnes pour s’amuser, même en cette période.

Les sœurs Sophie et Marie Spirlet, en compagnie de quelques autres personnes, ont décidé de rendre un peu le sourire aux habitants du plateau en sortant leur clip "Herve en Cathéter". Un projet lancé il y a quelques mois et dont l’inspiration a surgi il y a tout juste un an. "C’était à la Cavalcade de l’année dernière", se souvient Marie.

Sur le rythme de la chanson "A nos souvenirs" des Trois Cafés Gourmands, les paroles ont été revisitées pour coller parfaitement au Pays de Herve, mettant en avant tous ses aspects, de la culture à la gastronomie, en passant par le paysage. "Nous avions entendu cette chanson et on s’est directement dit que l’on ferait bien pareil pour Herve car c’est un lieu que tout le monde aime bien. Nous avons tenté d’englober un maximum de choses qui collent à Herve pour que chacun se sente concerné."



Professionnelle jusqu’au bout, cette bande de potes a enregistré la chanson dans un studio. "Un adulte qui loue un studio à Bruxelles nous a proposé d’y aller, c’était aux alentours du mois de juin."



Le clip a par contre été monté dernièrement. "Nous l’avons réalisé quand nous avons appris que la Cavalcade était annulée." Et son lancement est une véritable réussite : en 24 heures, la vidéo a été vue sur Youtube à plus de 12.000 reprises. "Nous ne nous attendions pas du tout à cela. Mais tout le monde a très vite partagé la vidéo et nous avons reçu plein de retours positifs."

Un succès remarquable pour des chanteuses en... confettis. "Au départ, nous chantions juste sous la douche (rires)", conclut Marie Spirlet.

Une chose est sure, on connait déjà le tube de la Cavalcade de Herve en 2021 !