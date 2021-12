Le tribunal correctionnel d'Eupen a condamné mercredi un quinquagénaire originaire de Bütgenbach (province de Liège) à une peine de 20 ans de prison, à laquelle il faut ajouter une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de 15 ans, pour avoir abusé de 10 enfants entre 1998 et 2021. Toutes les victimes, majoritairement des garçons, étaient issues de son entourage proche: des neveux, petits-neveux ou enfants d'amis proches.

Les faits avaient été découverts en avril 2021 lorsque le police fut prévenue d'abus sexuels sur des enfants à Bütgenbach. Rapidement après l'arrestation du suspect, il est apparu que plusieurs enfants avaient été victimes d'abus sexuels et de viols commis par le prévenu. "Entre 1998 et 2021, le prévenu a abusé de neuf garçons et d'une jeune fille, durant plusieurs années", avait indiqué la substitut du procureur du Roi.

Le tribunal s'est montré plus sévère que le ministère public qui réclamait une peine de 15 ans de prison.