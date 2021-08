Les habitants de La Raye, un hameau de Verviers, sont complètement isolés depuis 15 jours depuis les inondations qui ont dévasté la région. Le pont qui permet l'accès à ces quelques habitations a été endommagé par la force de l'eau et n'est accessible qu'à pied. Impossible donc pour les riverains d'évacuer les gravats et déchets qu'ils ont sortis de leur habitation sous eau.

Déjà vétuste, voici longtemps que la Ville a pour ambition de le rénover, par une réfection ou démolition et reconstruction. Le conseil communal avait d'ailleurs approuvé à l'unanimité en juin dernier la désignation d'un bureau d’architecte et ingénieur pour un montant estimé de 100.000 euros TVA comprise. "Déjà instable, les inondations ont clairement donné le coup de grâce", commente l'échevin des Travaux Maxime Degey.



Afin de reconnecter rapidement le hameau au reste de la commune, des travaux en urgence ont débuté ce mardi "pour rétablir une stabilité en étançonnant le pont et permettre le passage de petits véhicules", soit des voitures, explique l'échevin, conscient que les habitants sont livrés à leur sort et qu'il est nécessaire de "trouver rapidement une solution pour évacuer les déchets". Une première phase qui durera deux semaines.



Dès le 15 août, une deuxième phase de travaux plus importants interviendront au niveau du pont. "On ne pourra plus y circuler pendant trois à quatre jours", poursuit l'échevin. "On aura alors un pont semi-provisoire avec une structure renforcée pour permettre un charroi plus important".



Ces travaux, dont le coût est estimé entre 80.000 et 100.000 euros, devraient permettre d'aboutir à une solution provisoire d'une durée de deux ou trois ans. "On verra ensuite les moyens budgétaires pour reconstruire un nouveau pont", conclut Maxime Degey.



A noter que la réparation des routes et trottoirs se poursuit par le services des Travaux en centre-ville pour permettre une circulation des véhicules et piétons en toute sécurité.

Enfin, le pont de Francomont à Ensival est aussi sérieusement endommagé et interdit à la circulation, mais une réfection n'est pas à l'ordre du jour "car le quartier est accessible par d'autres voies". Chaque chose en son temps.