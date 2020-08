Dès ce mardi 1er septembre, le port du masque en Cité lainière sera rendu obligatoire dans une zone quelque peu élargie par rapport à celle actuellement définie. En effet, si pour l’instant, le port du masque est rendu obligatoire dans les artères et les places principales de la ville, dès cette rentrée, il sera également obligatoire dans les rues où sont situées des entrées et des sorties d’écoles… Le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet vient en effet de signer un arrêté prolongeant le port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans, pour le mois de septembre, en intégrant donc ces nouvelles "zones".

En pratique, le port du masque sera donc obligatoire dans tout l’hypercentre de Verviers mais également dans les rues "scolaires". En d’autres termes, il sera obligatoire dès ce mardi 1er septembre pour les parents et les adolescents de porter un masque en se rendant à l’école, sur l’ensemble du territoire de Verviers.