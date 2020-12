Construite en 1850 par l’architecte Adolphe Thirion sur commande du premier bourgmestre de Heusy, Jacques François Hanlet de Séroule, pour devenir un pavillon de chasse, la Tourelle de style néogothique se dresse au milieu d’un parc, non loin du CHR de Verviers. Occupé vers 1877 par un concierge, le site est aujourd’hui abandonné depuis 36 ans, et est en très mauvais état.

En 2018, la Ville de Verviers lance un appel à candidature pour restaurer la tour et devenir propriétaire du site via une emphytéose de 50 ans. Début 2019, l’atelier d’architecture KHA y répond et signe dans la foulée la convention d’emphytéose avec la ville. L’atelier KHA ne sera propriétaire qu’une fois le permis d’urbanisme octroyé. Le projet ? L’atelier d’architecture entend rénover la Tourelle - destinée à devenir un espace de création et de culture - et construire un pavillon pour y installer ses bureaux.

De juin 2019 à juin 2020, l’atelier KHA étudie le site, le projet, organise des consultations citoyennes et propose en juin une étude complémentaire qui vise à préciser ses intentions. C’est dans ce cadre que l’atelier KHA a sensibilisé la Ville à l’urgence d’effectuer des premiers travaux de sécurisation et d’entretien.

Fin 2020, Verviers dégage un budget d’environ 55 000 euros pour effectuer les premiers travaux nécessaires, notamment de stabilité, en contrepartie l’atelier KHA assure à titre gratuit la mission d’auteur de projet (rédaction du cahier des charges, suivi des travaux, etc.). "Ce marché de travaux devrait être attribué prochainement à un entrepreneur qualifié en restauration du patrimoine, les travaux d’urgence commenceront, eux, début de l’année 2021", explique Charles-Olivier Krings, du bureau d’architecture concerné.

C’est dans ce cadre que l’équipe de l’atelier KHA a effectué elle-même le 17 décembre un premier coup de nettoyage (gravats, poussières, déchets…). "Pour la suite, nous allons déposer dans le courant de l’année 2021 la demande de permis d’urbanisme et nous sommes actuellement à la recherche de fonds et mécènes pour nous aider à restaurer la Tour. Nous avons d’ailleurs récemment répondu à un appel à projet pour obtenir une aide financière de la Région".

Aude Quinet